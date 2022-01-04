"Живая Барби". Асмус на столе показала вид сверху на свою грудь

В Дубай Асмус отправилась с семилетней дочерью Анастасией и друзьями.
По словам актрисы, ее кабинка в момент наступления Нового года находилась на самой высокой точке.
"За 5 минут мы остановились, и потом весь Дубай взорвался в огнях! Мы были выше салютов, это очень необычное ощущение", – призналась Асмус.
Она рассказала, что в кабине находились 10 человек: пятеро россиян вместе с ней и ее дочерью и пять людей из других стран.
"Но какая-то стеснительная кабинка у нас была. Я думала, тусанем сейчас, а мы даже бокалами вместе не чмокнулись (ха, телефон сам исправил слово "чокнулись", но я хочу оставить так). Потом я заорала "С Новым годом!", и все подхватили. (...) В общем, вот такой у нас был необычный Новый год!" – подытожила она.
Асмус сопроводила пост фотографиями, сделанными в новогоднюю ночь. Она была облачена в розовое платье с декольте. Для одного из снимков она позировала сидя на столе, забросив ногу на ногу. Актриса засветила грудь в декольте в верхнем ракурсе.
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"Живая Барби", – прокомментировал подписчик _its_not_me_18.
Кристина Асмус (настоящая фамилия – Мясникова) родилась 14 апреля 1988 года в Калининграде. Она стала популярной после роли интерна Вари в российском сериале "Интерны". Актриса является кандидатом в мастера спорта по спортивной гимнастике.
Асмус была замужем за российским шоуменом Гариком Харламовым. Пара официально развелась в конце октября 2020 года после восьми лет семейной жизни. У них есть дочь Анастасия (2014), которая после развода родителей живет с матерью.