"Живая Барби". Асмус на столе показала вид сверху на свою грудь

Асмус: У нас был необычный Новый год Фото: asmuskristina / Instagram

В Дубай Асмус отправилась с семилетней дочерью Анастасией и друзьями.

По словам актрисы, ее кабинка в момент наступления Нового года находилась на самой высокой точке.

"За 5 минут мы остановились, и потом весь Дубай взорвался в огнях! Мы были выше салютов, это очень необычное ощущение", – призналась Асмус.

Она рассказала, что в кабине находились 10 человек: пятеро россиян вместе с ней и ее дочерью и пять людей из других стран.

"Но какая-то стеснительная кабинка у нас была. Я думала, тусанем сейчас, а мы даже бокалами вместе не чмокнулись (ха, телефон сам исправил слово "чокнулись", но я хочу оставить так). Потом я заорала "С Новым годом!", и все подхватили. (...) В общем, вот такой у нас был необычный Новый год!" – подытожила она.

Асмус сопроводила пост фотографиями, сделанными в новогоднюю ночь. Она была облачена в розовое платье с декольте. Для одного из снимков она позировала сидя на столе, забросив ногу на ногу. Актриса засветила грудь в декольте в верхнем ракурсе.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Asmus Kristina (@asmuskristina)

"Живая Барби", – прокомментировал подписчик _its_not_me_18.