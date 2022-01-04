"Муж заросший, как старый дед", "Красивая пара!" В сети обсуждают свежее фото Бадоевой с третьим мужем

Бадоева: Сначала ждешь каникул, чтобы отдохнуть, а потом считаешь дни до их скорейшего завершения Фото: zhanna_badoeva / Instagram

Пара запечатлена в Венеции. И Бадоева, и Мельничин – в очках. Телеведущая позировала в черном пальто, ее супруг – в клетчатом пальто.

"Когда ты весь год находишься в бешеном ритме, постоянно снимаешь и снимаешь, то потом очень трудно привыкнуть к тишине и спокойствию, даже когда на это у тебя всего неделя. Новый год отметили, подарки раздали, салаты съели, в Венецию погулять выбрались. Чем себя еще занять?! Сначала ждешь каникул, чтобы отдохнуть, а потом считаешь дни до их скорейшего завершения. У вас так же или нет?" – спросила она.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Zhanna Badoeva - Жанна Бадоева (@zhanna_badoeva)

"Муж заросший, как старый дед. Молодой мужчина и, наверное, симпатичный, но непонятно, кто придумал этот стиль. Ничего красивого", – заявила подписчица 1955_8000.

"С дедушкой?" – спросила miroslava_fruitful.

"Красивая пара!" – написала gladysheva108.