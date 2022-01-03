"Горячая цыпочка". Рианна снялась без бюстгальтера

Рианна не стала надевать под одежду бюстгальтер. Образ она дополнила блестящим макияжем и украшениями из желтого металла.

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"Горячая цыпочка", – прокомментировала подписчица nasch200000.

"Превосходно", – заявил andrebernier796.

Контекст:

Рианна родилась в 1988 году на Барбадосе. В 16 лет переехала в США, а в 2005-м дебютировала с композицией Music of the Sun.

В дискографии исполнительницы восемь студийных альбомов.

4 августа 2021 года американский Forbes сообщил, что Рианна официально стала миллиардершей – ее состояние оценивается в $1,7 млрд.