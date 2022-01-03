"Говорят, скоро рожать". Каменских на фото с Потапом показала фигуру в сильно облегающем платье с разрезом

Каменских: Хочется написать еще раз: с Новым годом Фото: kamenskux / Instagram

"Хочется написать еще раз: с Новым годом, любимые! Как вы? Как отпраздновали? Или еще празднуете?" – спросила Каменских.

На снимке она запечатлена в облегающем блестящем золотистом платье с декольте и высоким разрезом. Потап – в черном костюме. Они позировали у наряженной елки.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от NK | Nastia Kamenskykh (@kamenskux)

"Говорят, тебе скоро рожать", – прокомментировал подписчик zayichenkooleg.

"Голливудская пара", – написала ribaltovskaiaa