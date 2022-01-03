"Говорят, скоро рожать". Каменских на фото с Потапом показала фигуру в сильно облегающем платье с разрезом

"Хочется написать еще раз: с Новым годом, любимые! Как вы? Как отпраздновали? Или еще празднуете?" – спросила Каменских.
На снимке она запечатлена в облегающем блестящем золотистом платье с декольте и высоким разрезом. Потап – в черном костюме. Они позировали у наряженной елки.
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"Говорят, тебе скоро рожать", – прокомментировал подписчик zayichenkooleg.
"Голливудская пара", – написала ribaltovskaiaa
Каменских выступала вместе с Потапом (Алексеем Потапенко) в дуэте "Потап и Настя" с 2006-го по 2017 год. В конце 2017-го они сообщили о прекращении деятельности группы. Каменских начала сольную карьеру под именем NK.
Каменских и Потап 23 мая 2019 года сыграли свадьбу. Детей у пары нет.
У Потапа есть 13-летний сын Андрей от брака с продюсером Ириной Горовой. Брак с ней Потап расторг в 2011 году, но объявил об этом только в 2016-м.