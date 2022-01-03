"Вы трезвой-то бываете?", "Платье можно было поскромнее надеть". Волочкова отожгла дома у 95-летнего хореографа Григоровича

Волочкова: Если бы не Григорович, меня бы не было у вас на нашей земле! Фото: volochkova_art / Instagram

"Сегодня юбилей, 95 лет, у моего ангела Юрия Николаевича Григоровича. Вы не представляете, какой путь мы прошли вместе!" – написала она.

Как отметила балерина, она обязана Григоровичу жизнью.

"Если бы не он, меня бы не было у вас на нашей земле! В 1996 году Юрий Николаевич вручил мне золотую медаль на международном конкурсе артистов балета. Но это была не просто медаль. Это медаль по жизни! Которую я не снимаю с груди! Браво мэтру!" – заявила Волочкова.

В ролике она предстала в красном облегающем мини-платье. Она обнимала хореографа, а тот целовал Волочковой руки.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Анастасия Волочкова (@volochkova_art)

Подписчики отреагировали на пост.

"Платье поскромнее можно было надеть", – отметила teldysheva.

"Вы трезвой-то бываете?" – спросила loreley1084.

"Даже в таком посте не могла написать добрые пожелания талантливому режиссеру и хорошему человеку! Только самовосхваление: я, меня, мне... Жуткая бестактность", – заявила ma.riiaivanova338.