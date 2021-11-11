"Ну ведь можете быть прекрасной без шпагатов!" Волочкова потрясла сеть своим "приличным видом"

На фото 45-летняя Волочкова предстала в темно-красном платье-корсете и с книгой в руках.

Судя по комментариям, снимок поразил часть подписчиков балерины.

"Ну ведь можете быть прекрасной без ваших шпагатов!" – написала ludm.ila5399.

"Наконец-то сделали приличный вид", – отметила _mordvinova_irina_.

"Красивое фото. Вот прямо на редкость не пошлое, сочные цвета, ноги вместе (надеюсь)", – похвалила brutal_bunny.

"Шикарно, безупречно, со вкусом, элегантно", – считает natali.isa.

Контекст:

Волочкова родилась 20 января 1976 года в Ленинграде (нынешний Санкт-Петербург). Карьеру балерины начинала в Мариинском театре в 1994 году, затем с 1998-го по 2003 год работала в Большом театре.

После увольнения из Большого театра начала сольную карьеру балерины. Причинами увольнения стали якобы несоответствие требованиям физической формы балерины и невозможность подобрать ей партнера. Сама Волочкова заявляла, что бизнесмен Сулейман Керимов способствовал ее увольнению из мести. С ним у балерины был роман.

Балерина была замужем за бизнесменом Игорем Вдовиным. Пара сыграла свадьбу 7 июля 2007 года, в 2008-м рассталась. От этих отношений у артистки есть дочь Ариадна (2005).