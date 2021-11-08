"Да что ж за страх такой?", "Ужас, какие грабли!" Волочкова крупным планом показала свои стопы

Волочкова, отдыхающая сейчас в Турции, поинтересовалась у своих подписчиков погодой в Москве Фото: volochkova_art / Instagram

"Лежу тут, отдыхаю спокойно. Как там в Москве? Здесь хоть и не совсем жарко, но картинка красивее. Я так не люблю переход из осени в зиму", – подписала фото 45-летняя балерина.

"Ужас, какие грабли! И на первом плане, как всегда", – удивился в комментариях benjamy24.

"Ласты можно спрятать?" – поинтересовалась li.lycha.

"Да что ж за страх такой на первом плане? Заикой стать можно", – написала elenatravina1.

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