Бульвар Шоубиз
 
08 ноября, 2021
 
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"Да что ж за страх такой?", "Ужас, какие грабли!" Волочкова крупным планом показала свои стопы

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Волочкова, отдыхающая сейчас в Турции, поинтересовалась у своих подписчиков погодой в Москве
Волочкова, отдыхающая сейчас в Турции, поинтересовалась у своих подписчиков погодой в Москве
Фото: volochkova_art / Instagram

Российская балерина вечером 8 ноября запостила в Instagram новое фото своего отдыха в Турции. На снимке она позирует, полулежа на диване так, что на переднем плане видны ее стопы.

"Лежу тут, отдыхаю спокойно. Как там в Москве? Здесь хоть и не совсем жарко, но картинка красивее. Я так не люблю переход из осени в зиму", – подписала фото 45-летняя балерина.

"Ужас, какие грабли! И на первом плане, как всегда", – удивился в комментариях benjamy24.

"Ласты можно спрятать?" – поинтересовалась li.lycha.

"Да что ж за страх такой на первом плане? Заикой стать можно", – написала elenatravina1.

Контекст:

Волочкова родилась 20 января 1976 года в Ленинграде (нынешний Санкт-Петербург). Карьеру балерины начинала в Мариинском театре в 1994 году, затем с 1998-го по 2003 год работала в Большом театре.

После увольнения из Большого театра начала сольную карьеру балерины. Причинами увольнения стали якобы несоответствие требованиям физической формы балерины и невозможность подобрать ей партнера. Сама Волочкова заявляла, что бизнесмен Сулейман Керимов способствовал ее увольнению из мести. С ним у балерины был роман.

Балерина была замужем за бизнесменом Игорем Вдовиным. Пара сыграла свадьбу 7 июля 2007 года, в 2008-м рассталась. От этих отношений у артистки есть дочь Ариадна (2005).

Теги: Турция, Анастасия Волочкова, отдых, балерина, ноги
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