Бульвар Шоубиз
 
04 ноября, 2021
 
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"Коня бы не засосало". Волочкова в микробикини и верхом на лошади показала шпагат

Волочкова сейчас отдыхает в Турции и чуть ли не ежедневно выкладывает свои фото со шпагатом
Волочкова сейчас отдыхает в Турции и чуть ли не ежедневно выкладывает свои фото со шпагатом
Фото: depositphotos.com

Российская балерина Анастасия Волочкова 4 ноября выложила в Instagram очередную порцию снимков, сделанных на отдыхе в Турции. На двух из четырех фото 45-летняя балерина демонстрирует шпагат то верхом на лошади, то на стеклянной ограде.

"И коня оседлала я на пляже", "Сегодня пою несколько песен на завершении конгресса, на который я приглашена как почетный гость", – подписала снимки Волочкова.

В сумме два ее поста с фотографиями набрали почти 6 тыс. лайков и около 540 комментариев.

"Коня бы не засосало", – оставила комментарий marinadmitrieva217.

"У коня аж ноги подкосило", – заметил bondarev3208.

"Шпагат головного мозга", – резюмировала olyashkuro2018.

"Конгресс тоже раскорякой завершится?" – поинтересовалась anishchenktatiana.

"Неужели нельзя надеть шортики? Или это специально для мужиков?" – удивилась nesytovaliudmila.

"Можно было не говорить, что в Сиде вернулась! Уже все жители Сиде про тетю с раздвинутыми ногами говорят!" – написал valeriyrokyta.

Контекст:

Волочкова родилась 20 января 1976 года в Ленинграде (нынешний Санкт-Петербург). Карьеру балерины начинала в Мариинском театре в 1994 году, затем с 1998-го по 2003 год работала в Большом театре.

После увольнения из Большого театра начала сольную карьеру балерины. Причинами увольнения стали якобы несоответствие требованиям физической формы балерины и невозможность подобрать ей партнера. Сама Волочкова заявляла, что бизнесмен Сулейман Керимов способствовал ее увольнению из мести. С ним у балерины был роман.

Балерина была замужем за бизнесменом Игорем Вдовиным. Пара сыграла свадьбу 7 июля 2007 года, в 2008-м рассталась. От этих отношений у артистки есть дочь Ариадна (2005).

Теги: Турция, Анастасия Волочкова, отдых, балерина, шпагат, лошади
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