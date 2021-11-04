"Коня бы не засосало". Волочкова в микробикини и верхом на лошади показала шпагат

Волочкова сейчас отдыхает в Турции и чуть ли не ежедневно выкладывает свои фото со шпагатом Фото: depositphotos.com

"И коня оседлала я на пляже", "Сегодня пою несколько песен на завершении конгресса, на который я приглашена как почетный гость", – подписала снимки Волочкова.

В сумме два ее поста с фотографиями набрали почти 6 тыс. лайков и около 540 комментариев.

"Коня бы не засосало", – оставила комментарий marinadmitrieva217.

"У коня аж ноги подкосило", – заметил bondarev3208.

"Шпагат головного мозга", – резюмировала olyashkuro2018.

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"Конгресс тоже раскорякой завершится?" – поинтересовалась anishchenktatiana.

"Неужели нельзя надеть шортики? Или это специально для мужиков?" – удивилась nesytovaliudmila.

"Можно было не говорить, что в Сиде вернулась! Уже все жители Сиде про тетю с раздвинутыми ногами говорят!" – написал valeriyrokyta.

View this post on Instagram A post shared by Анастасия Волочкова (@volochkova_art)