"Коня бы не засосало". Волочкова в микробикини и верхом на лошади показала шпагат

"И коня оседлала я на пляже", "Сегодня пою несколько песен на завершении конгресса, на который я приглашена как почетный гость", – подписала снимки Волочкова.
В сумме два ее поста с фотографиями набрали почти 6 тыс. лайков и около 540 комментариев.
"Коня бы не засосало", – оставила комментарий marinadmitrieva217.
"У коня аж ноги подкосило", – заметил bondarev3208.
"Шпагат головного мозга", – резюмировала olyashkuro2018.
View this post on Instagram
"Конгресс тоже раскорякой завершится?" – поинтересовалась anishchenktatiana.
"Неужели нельзя надеть шортики? Или это специально для мужиков?" – удивилась nesytovaliudmila.
"Можно было не говорить, что в Сиде вернулась! Уже все жители Сиде про тетю с раздвинутыми ногами говорят!" – написал valeriyrokyta.
View this post on Instagram
Волочкова родилась 20 января 1976 года в Ленинграде (нынешний Санкт-Петербург). Карьеру балерины начинала в Мариинском театре в 1994 году, затем с 1998-го по 2003 год работала в Большом театре.
После увольнения из Большого театра начала сольную карьеру балерины. Причинами увольнения стали якобы несоответствие требованиям физической формы балерины и невозможность подобрать ей партнера. Сама Волочкова заявляла, что бизнесмен Сулейман Керимов способствовал ее увольнению из мести. С ним у балерины был роман.
Балерина была замужем за бизнесменом Игорем Вдовиным. Пара сыграла свадьбу 7 июля 2007 года, в 2008-м рассталась. От этих отношений у артистки есть дочь Ариадна (2005).