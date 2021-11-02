"Что с бровями, углем нарисовали?", "Брови скоро улетят на затылок". В сети обсуждают новые фото Волочковой

"Забрались на высоту над Аланией. Красиво тут", – подписала фото Волочкова.

Часть фолловеров балерины обратили внимание на ее брови.

"Брови скоро улетят на затылок такими темпами", – прокомментировала yulchik_1313, а позже еще раз переспросила: "Что с бровями, углем нарисовали?"

"Настя, что с бровями случилось, выросли?" – написала love_77843.

"Брови маркером водостойким намалевала, чтобы не смылись", – предположил makduc550.

Контекст:

Волочкова родилась 20 января 1976 года в Ленинграде (нынешний Санкт-Петербург). Карьеру балерины начинала в Мариинском театре в 1994 году, затем с 1998-го по 2003 год работала в Большом театре.

После увольнения из Большого театра начала сольную карьеру балерины. Причинами увольнения стали якобы несоответствие требованиям физической формы балерины и невозможность подобрать ей партнера. Сама Волочкова заявляла, что бизнесмен Сулейман Керимов способствовал ее увольнению из мести. С ним у балерины был роман.

Балерина была замужем за бизнесменом Игорем Вдовиным. Пара сыграла свадьбу 7 июля 2007 года, в 2008-м рассталась. От этих отношений у артистки есть дочь Ариадна (2005).