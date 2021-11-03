Бульвар Шоубиз
 
03 ноября, 2021
 
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"Могу позволить себе самые элитные отдыхи". Волочкова в Турции залезла на ограду и сделала шпагат

Анастасия Волочкова: меня не удивить в жизни никакой роскошью. Я видела в жизни все!
Анастасия Волочкова: меня не удивить в жизни никакой роскошью. Я видела в жизни все!
Фото: volochkova_art / Instagram

Российская балерина Анастасия Волочкова 3 ноября разместила в Instagram новое фото своего отдыха в Турции. На снимке она в тунике и босоножках на высокой платформе развела ноги в шпагате, сидя на ограде.

Снимок 45-летняя артистка сопроводила длинным текстом о том, что сейчас отдыхает не в своем номере люкс, а у друзей в квартире.

"Я всегда могу позволить себе самые элитные отдыхи, не кичась этим. Но меня не удивить в жизни никакой роскошью. Я видела в жизни все! Вот и в этот раз я предпочла дом моих друзей на время роскошному люксу", – подчеркнула Волочкова.

Она добавила, что первое время ей "в отеле было скучно", поскольку ее нынешний бойфренд Владимир заболел и не смог сопровождать ее в поездке. Но скука, по словам балерины, длилась до тех пор, пока друзья не пригласили ее к себя.

"Скажите честно, вас выгнали с отеля за вульгарное поведение?" – поинтересовалась в комментариях у Волочковой пользователь с ником yasuny40.

"Снобизм в каждой строчке", – считает anishchenktatiana.

"Я не кичусь тем, что привыкла к роскоши. Вот и сейчас я предпочла охрененный люкс халупе своих друзей, ведь я такая непритязательная!" – спародировала пост балерины aleksandra.veras.

Контекст:

Волочкова родилась 20 января 1976 года в Ленинграде (нынешний Санкт-Петербург). Карьеру балерины начинала в Мариинском театре в 1994 году, затем с 1998-го по 2003 год работала в Большом театре.

После увольнения из Большого театра начала сольную карьеру балерины. Причинами увольнения стали якобы несоответствие требованиям физической формы балерины и невозможность подобрать ей партнера. Сама Волочкова заявляла, что бизнесмен Сулейман Керимов способствовал ее увольнению из мести. С ним у балерины был роман.

Балерина была замужем за бизнесменом Игорем Вдовиным. Пара сыграла свадьбу 7 июля 2007 года, в 2008-м рассталась. От этих отношений у артистки есть дочь Ариадна (2005).

Теги: Турция, Анастасия Волочкова, отдых, балерина, шпагат, ноги
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