"Фотожоп получился", "Перестаралась, мать, с фотошопом". Волочкова рассмешила сеть неудачной ретушью

"Солнечно в отеле", – подписала она публикацию.
На снимке балерина позировала в синем бикини, облокотившись на большой камень. Пользователи сети не упустили возможность посмеяться над неудачной ретушью фото в комментариях.
"Богиня. Богиня фотошопа", – написала al.ena8855.
"Фотожоп получился, красотка", – заметил ahiskali77.
"Перестаралась, мать, с фотошопом", – оставила свой коммент ksu1311_.
"Представляю вид сзади в этих трусах и грустным повисшим задом", – подметила _priceoflife_.
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Волочкова уехала на отдых в Турцию в конце октября.
20 января 2021 года балерине исполнилось 45 лет. Она начала сольную карьеру балерины в 2003 году после увольнения из Большого театра. Волочкова заявляла, что бизнесмен Сулейман Керимов способствовал ее увольнению из мести. С ним у балерины был роман. Причинами увольнения Волочковой из Большого театра стали якобы несоответствие физической формы балерины требованиям и невозможность подобрать ей партнера. Увольнение Волочковой из Большого театра стало причиной судебной тяжбы.