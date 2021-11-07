"Фотожоп получился", "Перестаралась, мать, с фотошопом". Волочкова рассмешила сеть неудачной ретушью

"Солнечно в отеле", – подписала она публикацию.

На снимке балерина позировала в синем бикини, облокотившись на большой камень. Пользователи сети не упустили возможность посмеяться над неудачной ретушью фото в комментариях.

"Богиня. Богиня фотошопа", – написала al.ena8855.

"Фотожоп получился, красотка", – заметил ahiskali77.

"Перестаралась, мать, с фотошопом", – оставила свой коммент ksu1311_.

"Представляю вид сзади в этих трусах и грустным повисшим задом", – подметила _priceoflife_.

Контекст:

Волочкова уехала на отдых в Турцию в конце октября.

20 января 2021 года балерине исполнилось 45 лет. Она начала сольную карьеру балерины в 2003 году после увольнения из Большого театра. Волочкова заявляла, что бизнесмен Сулейман Керимов способствовал ее увольнению из мести. С ним у балерины был роман. Причинами увольнения Волочковой из Большого театра стали якобы несоответствие физической формы балерины требованиям и невозможность подобрать ей партнера. Увольнение Волочковой из Большого театра стало причиной судебной тяжбы.