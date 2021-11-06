"Отошла после синьки?", "Шатает немного, берегите печенку". Волочкова рассказала о переезде, потере и подарке

В ролике Волочкова заявила, что "все еще находится в Сиде, но уже в другом отеле", и продемонстрировала сумочку, которую ей подарили после покупки новых очков, поскольку "свои она случайно оставила в автобусе, потому что много цветов было".
В комментариях пользователи напомнили балерине о ее странном поведении в одном из турецких ресторанов, когда она приставала к посетителям.
"Отошла после синьки?" – поинтересовался фолловер hambawumbabwa.
"А из того отеля за шпагаты выгнали видно", – написал orel5024.
"Шатает немного. Берегите печенку", – прокомментировала видео bresnatali.
"Насть, вы слегка подшофе? Вид не совсем, и дикция подводит. Берегите себя. Жизнь одна", – оставила свой коммент shadrina065.
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Волочкова уехала на отдых в Турцию в конце октября.
20 января 2021 года балерине исполнилось 45 лет. Она начала сольную карьеру балерины в 2003 году после увольнения из Большого театра. Волочкова заявляла, что бизнесмен Сулейман Керимов способствовал ее увольнению из мести. С ним у балерины был роман. Причинами увольнения Волочковой из Большого театра стали якобы несоответствие физической формы балерины требованиям и невозможность подобрать ей партнера. Увольнение Волочковой из Большого театра стало причиной судебной тяжбы.