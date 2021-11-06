"Отошла после синьки?", "Шатает немного, берегите печенку". Волочкова рассказала о переезде, потере и подарке

В ролике Волочкова заявила, что "все еще находится в Сиде, но уже в другом отеле", и продемонстрировала сумочку, которую ей подарили после покупки новых очков, поскольку "свои она случайно оставила в автобусе, потому что много цветов было".

В комментариях пользователи напомнили балерине о ее странном поведении в одном из турецких ресторанов, когда она приставала к посетителям.

"Отошла после синьки?" – поинтересовался фолловер hambawumbabwa.

"А из того отеля за шпагаты выгнали видно", – написал orel5024.

"Шатает немного. Берегите печенку", – прокомментировала видео bresnatali.

"Насть, вы слегка подшофе? Вид не совсем, и дикция подводит. Берегите себя. Жизнь одна", – оставила свой коммент shadrina065.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Анастасия Волочкова (@volochkova_art)