"Внезапно обнаружила у себя грудь". Волочкова показала фото топлес

"Только хотела прилечь.. А тут сюрприз", – подписала фото 45-летняя балерина, не уточнив, о каком сюрпризе речь.

"Какой сюрприз?" – поинтересовалась в комментариях marino4ka_bespalova.

"Внезапно обнаружила у себя грудь", – предположил chertova.actorschool.

"Уборщица лебедей накрутила, вот это да, вау", – написал valera.iv.

Контекст:

Волочкова родилась 20 января 1976 года в Ленинграде (нынешний Санкт-Петербург). Карьеру балерины начинала в Мариинском театре в 1994 году, затем с 1998-го по 2003 год работала в Большом театре.

После увольнения из Большого театра начала сольную карьеру балерины. Причинами увольнения стали якобы несоответствие требованиям физической формы балерины и невозможность подобрать ей партнера. Сама Волочкова заявляла, что бизнесмен Сулейман Керимов способствовал ее увольнению из мести. С ним у балерины был роман.

Балерина была замужем за бизнесменом Игорем Вдовиным. Пара сыграла свадьбу 7 июля 2007 года, в 2008-м рассталась. От этих отношений у артистки есть дочь Ариадна (2005).