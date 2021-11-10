"Это не пирожок, это кормилица". Волочкова в шпагате попросила ценить ее за "чувство юмора и самоиронию"

Волочкова сейчас отдыхает в Турции и чуть ли не каждый день постит в соцсетях шпагаты Фото: volochkova_art / Instagram

"Сегодня это судно поведу я", – подписала 45-летняя балерина первое фото.

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После она запостила второе фото, на котором показала свой традиционный шпагат.

"Мое любимое место на любой лодочке. Не пытайтесь повторить этот опыт. Есть опасность упасть в воду", – написала Волочкова и выразила надежду, что подписчики ценят ее "чувство юмора и самоиронии".

"В каком месте чувство юмора? В пирожке, из которого начинка видна?" – возмутилась в комментариях shoping_iz_italii.

"Это не пирожок, это кормилица", – уточнила zanzi_bar20.

"Неужели другого места нет, где раздвигать ноги?" – удивилась zinaida_569.

View this post on Instagram A post shared by Анастасия Волочкова (@volochkova_art)