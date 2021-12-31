"Красота". Жена продюсера студии "Квартал 95" Саливанчук показала голые бедра и грудь

Саливанчук: Легкой походкой, уверенным шагом я иду в тебя, 22-й год. Прощай, 21-й, и, 22-й, удиви меня, пожалуйста! Фото: salivanchuk.anna / Instagram

Саливанчук засветила голые бедра и грудь.

"Легкой походкой, уверенным шагом я иду в тебя, 22-й год. Прощай, 21-й, и, 22-й, удиви меня, пожалуйста!" – попросила она в ролике.

В посте актриса рассказала, каким для нее был 2021 год.

"Последний день 2021 года. Наконец-то! Уходи быстрее! Не знаю, как у вас, но у меня, к сожалению, он был сложный. Хотя на него у меня были очень большие надежды. Потому что это был год Быка, и я родилась тоже в год Быка. Но он был совсем не мой. Очень сложный по здоровью – с моей операцией, с неожиданным ухудшением зрения. Два месяца потерянной жизни. Было очень, очень сложно. И поэтому я с радостью прощаюсь с 2021 годом!" – призналась она.

Актриса также поблагодарила год за все прожитое: новую титановую пластину, врачей и "невероятных людей, которых встретила".

"А ты, 2022 год, удиви меня, пожалуйста, счастливыми моментами. Новыми картинами, новыми местами и людьми. И пусть их будет очень много!" – попросила Саливанчук.

Актриса пожелала подписчикам в новом году здоровья, любви и счастья.

"Чтобы все ваши мечты сбывались, чтобы все получалось! Любите и цените друг друга. И помните, что самое главное – это здоровые дети, наши родители и мы сами. А все остальное будет. И будет отлично!" – написала она.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Саливанчук Анна (@salivanchuk.anna)

"Красота", – отметил подписчик aleksejpetrovskij81.