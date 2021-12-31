"Безумно красивая". Звезда "Сватов" Кошмал снялась в свадебном платье

Она снялась в декольтированном свадебном платье и фате.

"Селфи почти пятилетней давности", – написала она.

Кошмал посвятила пост последней серии сериала "Сваты".

"Ну вот и последняя серия, очень особенная для меня", – отметила актриса.

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"Безумно красивая", – прокомментировала подписчица slaaaadkaaayaaa.

Контекст:

Премьера первого сезона сериала "Сваты" состоялась 28 декабря 2008 года. Его показывали в Украине на каналах "Интер" и "1+1". Премьера седьмого, финального сезона состоялась 20 декабря 2021 года на телеканале "1+1".

Кошмал начала сниматься в кино в 2011 году. Известность актрисе принесла роль Жени в сериале "Сваты".

В 2017 году Кошмал вышла замуж. Артистка не афиширует имя мужа. Летом 2018 года у пары родился сын.