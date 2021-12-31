"Красивая и сексуальная". Ребрик снялась в сильно облегающем платье со смелым декольте

Ребрик: Все подарки успели купить или еще штурмовать магазины? Планы на новый год составили? Фото: liliia.rebrik / Instagram

Телеведущая сообщила, что 30 декабря был последний эфир "Утра с Украиной" на канале "Украина" в 2021 году. По словам Ребрик, до февраля планируется переезд в новую студию.

"Все подарки успели купить или еще штурмовать магазины? Планы на новый год составили? Мы встретим новый год традиционно – нашей дикой семейкой!" – написала она.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Лілія Ребрик (@liliia.rebrik)

"Красивая всегда и сексуальная", – прокомментировал подписчик viacheslavmalinitskii