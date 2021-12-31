"Красивая и сексуальная". Ребрик снялась в сильно облегающем платье со смелым декольте

Телеведущая сообщила, что 30 декабря был последний эфир "Утра с Украиной" на канале "Украина" в 2021 году. По словам Ребрик, до февраля планируется переезд в новую студию.
"Все подарки успели купить или еще штурмовать магазины? Планы на новый год составили? Мы встретим новый год традиционно – нашей дикой семейкой!" – написала она.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
"Красивая всегда и сексуальная", – прокомментировал подписчик viacheslavmalinitskii
Лилия Ребрик родилась в 1981 году в Черновцах. В 2001-м окончила Киевский национальный университет театра, кино и телевидения имени Ивана Карпенко-Карого.
В том же году она стала артисткой Киевского академического Молодого театра. Карьеру на телевидении начала в 2006 году, став ведущей прогноза погоды на СТБ. С 2017 года Ребрик является ведущей утреннего шоу на канале "Украина" под названием "Ранок з Україною".