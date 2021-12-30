"У вас между ног кусты сирени растут?", "Пошлейшее видео". 39-летняя Водонаева без трусов снялась с широко расставленными ногами

Водонаева предстала в ролике в прозрачном корсете и без трусов. Она позировала, широко расставив ноги. Промежность блогер прикрыла букетом сирени.
"Не знаю, зачем я скромничаю и не публикую красивые видео со съемок, которые тоннами хранятся в телефоне", – написала она.
Блогер отметила, что у нее в телефоне не хватает памяти, поэтому она будет удалять ролики.
"А чтобы не удалять в никуда, пусть будут в ленте моего профиля. Любите сирень? Я очень", – завершила она пост.
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"Ой, что-то я не понял, у вас между ног кусты сирени растут?" – спросил altynnikov.aleksandr.
"Пошлейшее видео", – заявил simbil_jaims.
"Сирень между ног у сорокалетней женщины выглядит ужасно! Идея для фотосессии для девушки молодой, где нежность и сексуальность", – отметила liposaw.
Водонаева родилась в 1982 году в Тюмени. Окончила филологический факультет Тюменского государственного университета, по специальности – журналист. Работала на телевидении в Тюмени, в 2004 году переехала в Москву для участия в реалити-шоу "Дом-2".
Спустя почти три года покинула телепроект. После "Дома-2" была ведущей на нескольких российских каналах, в частности на РЕН ТВ, "Перец", "MTV Россия". Принимала участие в нескольких телевизионных шоу, в том числе в "Танцах со звездами".
Водонаева была замужем дважды. Ведущая воспитывает сына Богдана (2010), отцом которого является ее первый супруг, бизнесмен Алексей Малакеев.