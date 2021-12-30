"У вас между ног кусты сирени растут?", "Пошлейшее видео". 39-летняя Водонаева без трусов снялась с широко расставленными ногами

Водонаева: Не знаю, зачем я скромничаю и не публикую красивые видео со съемок Фото: alenavodonaeva / Instagram

Водонаева предстала в ролике в прозрачном корсете и без трусов. Она позировала, широко расставив ноги. Промежность блогер прикрыла букетом сирени.

"Не знаю, зачем я скромничаю и не публикую красивые видео со съемок, которые тоннами хранятся в телефоне", – написала она.

Блогер отметила, что у нее в телефоне не хватает памяти, поэтому она будет удалять ролики.

"А чтобы не удалять в никуда, пусть будут в ленте моего профиля. Любите сирень? Я очень", – завершила она пост.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Alena Vodonaeva (@alenavodonaeva)

"Ой, что-то я не понял, у вас между ног кусты сирени растут?" – спросил altynnikov.aleksandr.

"Пошлейшее видео", – заявил simbil_jaims.

"Сирень между ног у сорокалетней женщины выглядит ужасно! Идея для фотосессии для девушки молодой, где нежность и сексуальность", – отметила liposaw.