"Шикарно", "Кайф". Глюк'oZa снялась в платье-чешуе на голое тело

Глюк'оZа: Любимые, ну что, вы готовы? Хочу поздравить вас с наступающим Фото: glukozamusic / Instagram

Певица появилась изгибающейся в большом бокале для мартини. Она предстала в платье из крупных пайеток, напоминающих чешую, под которыми засветила обнаженное тело.

"Любимые, ну что, вы готовы? Хочу поздравить вас с наступающим, пожелать вам новогоднего настроения, прекрасных праздников, и чтобы загаданное вами сбылось, а все плохое осталось позади! Спасибо, что этот год вы были со мной и поддерживали в очень важные и эмоциональные моменты, просто радовались мелочам и верили в меня!" – написала она.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от ГЛЮКОЗА (@glukozamusic)

"Шикарно", – отметил подписчик nuriakhmetov529.

"Кайф", – написал musatovnikita.