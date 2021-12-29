"Не узнать". Каменских снялась в "голом" корсете

Она предстала в так называемом "голом" корсете, имитирующем обнаженное тело.

"Новый год – время чудес и подарков, когда появляется еще один повод порадовать своих близких чем-то особенным, что будет напоминать о том, как сильно мы их любим. Дарите любимым свои чувства. И пусть они всегда украшают вас", – написала она.

"Не узнать", – отметил подписчик oleg.bondar3424enko.

"Куколка", – написал alexsur.zp.

Контекст:

Каменских выступала вместе с Потапом (Алексеем Потапенко) в дуэте "Потап и Настя" с 2006-го по 2017 год. В конце 2017-го они сообщили о прекращении деятельности группы. Каменских начала сольную карьеру под именем NK.

Каменских и Потап 23 мая 2019 года сыграли свадьбу. У Потапенко и Каменских общих детей нет. У Потапа есть 13-летний сын Андрей от брака с продюсером Ириной Горовой. Брак с ней Потап расторг в 2011 году, но объявил об этом только в 2016-м.