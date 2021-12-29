"Каменских номер два", "Вульгарно". Блогер Вербинец засветила промежность на пляже

Вербинец позировала на пляже в черном цельном купальнике. Девушка выбрала модель с узкими трусами, оголяющими промежность, а также вырезами в зоне декольте. На фото видна оголенная грудь блогера.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от YULIA VERBYNETS (@verbaaa.verbaaa)

Подписчики отреагировали на снимки.

"Каменских номер два", – написала bellanita.ua, сравнив блогера с украинской певицей NK (Настей Каменских).

"Ужас", – заявила aika2_46.

"Я одна считаю такой вид вульгарным?" – спросила karinka.mukh.291.