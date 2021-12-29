"Каменских номер два", "Вульгарно". Блогер Вербинец засветила промежность на пляже

Вербинец позировала на пляже в черном цельном купальнике. Девушка выбрала модель с узкими трусами, оголяющими промежность, а также вырезами в зоне декольте. На фото видна оголенная грудь блогера.
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Подписчики отреагировали на снимки.
"Каменских номер два", – написала bellanita.ua, сравнив блогера с украинской певицей NK (Настей Каменских).
"Ужас", – заявила aika2_46.
"Я одна считаю такой вид вульгарным?" – спросила karinka.mukh.291.
Юлия Вербинец родилась в Ивано-Франковске 12 апреля 2003 года.
В 2020 году журнал Forbes разместил ее на 21 строчке рейтинга "20 самых популярных инфлюенсеров Украины".
На страницу Вербинец в Instagram подписан 1 млн пользователей.