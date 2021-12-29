"Красотка, сиси прямо как надо". Полякова засветила голую грудь крупным планом

"Аплодисменты… себе! В канун всех новогодних праздников принято писать виш-лист и вспоминать год", – написала она.
Полякова отметила, что провела ревизию чувств и подвела итоги уходящего года.
Певица предстала в черном облегающем платье с глубоким декольте, открывающим голую грудь.
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"Хороша, чертовка!" – прокомментировала подписчица gorbunova_tetyana.
"Красотка, сиси прямо как надо", – отметила mi.roslava7600.
17 января 2021 года Оле Поляковой исполнилось 37 лет. В ее дискографии три альбома: "Приходи ко мне" (2008), "Шлепали шлепки" (2017) и "Королева ночи" (2019).
У певицы две дочери: Мария (2005) и Алиса (2011). Отец детей Поляковой – ее супруг, бизнесмен Вадим.