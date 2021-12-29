"Красотка, сиси прямо как надо". Полякова засветила голую грудь крупным планом

"Аплодисменты… себе! В канун всех новогодних праздников принято писать виш-лист и вспоминать год", – написала она.

Полякова отметила, что провела ревизию чувств и подвела итоги уходящего года.

Певица предстала в черном облегающем платье с глубоким декольте, открывающим голую грудь.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Оля Полякова (@polyakovamusic)

"Хороша, чертовка!" – прокомментировала подписчица gorbunova_tetyana.

"Красотка, сиси прямо как надо", – отметила mi.roslava7600.