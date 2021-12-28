"Сегодня можно все". Экс-возлюбленная Богдана показала тело в полностью прозрачном лифчике и трусах

Сличая позировала в нижнем белье из черной прозрачной ткани со шнуровкой.

"Сегодня можно все! С днем рождения меня! Наконец-то научилась не быть скромницей", – написала бизнесвумен.

Сличная не разглашает свой возраст.

Контекст:

Сличная – совладелица бренда купальников и нижнего белья La Marе. Ее отношения с Богданом продолжались с конца 2018 года и до января 2020-го. После расставания с девушкой Богдан какое-то время был в подавленном состоянии.

До весны 2019 года супругой Богдана была Ольга Богдан. У пары есть четверо дочерей.

Весной 2021 года стало известно, что Богдан также был женат на менеджере по туризму Анне. Об этом она заявила в эфире шоу "Холостяк" на СТБ, став его героиней, а в финале и победительницей. Богдан отношения с Анной не афишировал. Анна Богдан не уточняла, в какой период своей жизни состояла в отношениях с Богданом.

Богдан в мае 2019 года был назначен главой Администрации Президента (позже ведомство было переименовано в Офис президента). В феврале 2020-го Зеленский уволил Богдана.