"Для привлечения мужчин", "Огненная кошечка". Трегубова снялась в прозрачном боди с узкими трусами

Трегубова выбрала модель кружевного боди с узкими трусами, едва прикрывающими промежность.

"Добрейшего вечерочка", – написала она.

"Контент для привлечения мужчин", – прокомментировала подписчица lady_dayana_2020.

"Это просто незаконно, и все тут", – написал irvin_bog.

"Огненная кошечка", – отметила arevik_arzumanova.

Контекст:

Трегубова родилась в 1980 году в Киеве. Она известна как ведущая, актриса, сценарист и режиссер.

В 2017 году она вела шоу "В это мгновение год спустя" на СТБ, в 2019 – "Х-фактор" на том же канале.

В 2020 году Трегубова снялась в клипе российской группы "Ленинград". Актриса в том числе была задействована в съемках эротической сцены.

Наиболее известные фильмы и сериалы с ее участием – "Загадка для Анны", "Первые ласточки", "Исчезнувшая невеста", "Солнечный ноябрь", "Дочки-матери", "Письмо по ошибке".