"Пришлось затащить свою задницу сюда". 46-летняя Лонгория в лосинах показала тренировку с приседаниями и растяжкой

"После выходных, полных тамале, мне пришлось затащить сюда свою задницу сегодня утром!" – написала она.

Актриса в облегающем костюме с лосинами продемонстрировала в ускоренной съемке упражнения на разные группы мышц. Они включали наклоны, приседания, прыжки на батуте, растяжку, качание пресса и рук с помощью гантелей.

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Контекст:

Ева Лонгория наиболее широко известна по роли Габриэль Солис в телесериале "Отчаянные домохозяйки" (2004–2012).

Также она снялась в фильмах "Девушка моих кошмаров", "Невеста с того света", "Низшее образование", "Нет мужчин – нет проблем", "Кристиада", "Дора и Затерянный город".

Тамале – блюдо латиноамериканской кухни. Это лепешка из кукурузной муки, обернутая кукурузными или банановыми листьями и приготовленная на пару. Может содержать начинку из мяса, сыра, овощей и фруктов.