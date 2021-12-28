"Без трусов?" Асмус прыгнула перед камерой

Актриса прыгнула через собственные сцепленные руки.

По словам Асмус, ее сестра Карина, являющаяся международным мастером спорта по спортивной гимнастике, считает этот прыжок очень сложным, и сама не может его сделать.

"Это что, реально сложный прыжок? И, да, жопу надо подкачать, сама знаю", – написала Асмус.

Она снялась в сильно облегающем красном костюме, состоящем из топа и лосин.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Asmus Kristina (@asmuskristina)

"Костюмчик хорошо сидит!" – прокомментировала подписчица moryakliza.

"Без трусов?" – спросила gizma5550.