"Без трусов?" Асмус прыгнула перед камерой

Актриса прыгнула через собственные сцепленные руки.
По словам Асмус, ее сестра Карина, являющаяся международным мастером спорта по спортивной гимнастике, считает этот прыжок очень сложным, и сама не может его сделать.
"Это что, реально сложный прыжок? И, да, жопу надо подкачать, сама знаю", – написала Асмус.
Она снялась в сильно облегающем красном костюме, состоящем из топа и лосин.
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"Костюмчик хорошо сидит!" – прокомментировала подписчица moryakliza.
"Без трусов?" – спросила gizma5550.
Кристина Асмус (настоящая фамилия – Мясникова) родилась 14 апреля 1988 года в Калининграде. Она стала популярной после роли интерна Вари в российском сериале "Интерны". Актриса является кандидатом в мастера спорта по спортивной гимнастике.
Асмус была замужем за российским шоуменом Гариком Харламовым. Пара официально развелась в конце октября 2020 года после восьми лет семейной жизни. У них есть дочь Анастасия (2014), которая после развода родителей живет с матерью.