Бульвар Шоубиз
 
28 декабря, 2021
 
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"Без трусов?" Асмус прыгнула перед камерой

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Асмус: Это что, реально сложный прыжок?
Асмус: Это что, реально сложный прыжок?
Фото: asmuskristina / Instagram

Российская актриса Кристина Асмус 27 декабря обнародовала в Instagram ролик, в котором продемонстрировала сложный гимнастический трюк.

Актриса прыгнула через собственные сцепленные руки.

По словам Асмус, ее сестра Карина, являющаяся международным мастером спорта по спортивной гимнастике, считает этот прыжок очень сложным, и сама не может его сделать.

"Это что, реально сложный прыжок? И, да, жопу надо подкачать, сама знаю", – написала Асмус.

Она снялась в сильно облегающем красном костюме, состоящем из топа и лосин.

"Костюмчик хорошо сидит!" – прокомментировала подписчица moryakliza.

"Без трусов?" – спросила gizma5550.

Контекст:

Кристина Асмус (настоящая фамилия – Мясникова) родилась 14 апреля 1988 года в Калининграде. Она стала популярной после роли интерна Вари в российском сериале "Интерны". Актриса является кандидатом в мастера спорта по спортивной гимнастике.

Асмус была замужем за российским шоуменом Гариком Харламовым. Пара официально развелась в конце октября 2020 года после восьми лет семейной жизни. У них есть дочь Анастасия (2014), которая после развода родителей живет с матерью.

Теги: Кристина Асмус, гимнастика, актриса, грудь, трусы
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