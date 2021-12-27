Бульвар Шоубиз
 
27 декабря, 2021
 
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"Ой, я пирожок вижу", "Срам свой выставила". Волочкова показала промежность

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Волочкова удивила сеть откровенным образом
Волочкова удивила сеть откровенным образом
Фото: volochkova_art / Instagram

45-летняя российская балерина Анастасия Волочкова 25 декабря в Instagram обнародовала фото, на котором запечатлена на сцене в боди со стрингами.

Кадр был сделан во время выступления Волочковой – она продемонстрировала шпагат в воздухе, держась за ленты.

В посте балерина продолжила рассказывать о судебном разбирательстве с Большим театром.

"Ну как так может быть?! Прокуратура и Полиция доказали мошеннические действия со стороны Большого театра и подделку документов! А их представитель говорит в суде, что ничего страшного, что несколько документов подделали", – написала она.

"Ой, я пирожок вижу", – заявила подписчица ket_hom81.

"Срам свой выставила. Больше ничего и не можешь, как только ноги раздвигать", – заявила hagenbachlarisa5973.

"Фу-у-у", – написала kutsenkonataliya.

Контекст:

20 января 2021 года Волочковой исполнилось 45 лет. Она заслуженная артистка РФ (2002). Карьеру балерины начинала в Мариинском театре в 1994 году, затем с 1998-го по 2003 год работала в Большом театре, откуда ее уволили.

Исключение Волочковой из Большого театра стало причиной судебной тяжбы, которая длится до сих пор. Балерина заявляла, что бизнесмен Сулейман Керимов способствовал ее увольнению из мести за прекращение романтических отношений. Причиной увольнения Волочковой из Большого театра стали якобы несоответствие требованиям физической формы балерины и невозможность подобрать ей партнера.

В последнее время Волочкова часто делится откровенными снимками, а также демонстрирует умение садиться на шпагат. В августе 2021 года соседи сняли Волочкову во время справления нужды на улице под елкой.

Теги: Анастасия Волочкова, балерина, шпагат, стринги, трусы, ноги
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