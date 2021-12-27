"Ой, я пирожок вижу", "Срам свой выставила". Волочкова показала промежность

Кадр был сделан во время выступления Волочковой – она продемонстрировала шпагат в воздухе, держась за ленты.

В посте балерина продолжила рассказывать о судебном разбирательстве с Большим театром.

"Ну как так может быть?! Прокуратура и Полиция доказали мошеннические действия со стороны Большого театра и подделку документов! А их представитель говорит в суде, что ничего страшного, что несколько документов подделали", – написала она.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Анастасия Волочкова (@volochkova_art)

"Ой, я пирожок вижу", – заявила подписчица ket_hom81.

"Срам свой выставила. Больше ничего и не можешь, как только ноги раздвигать", – заявила hagenbachlarisa5973.

"Фу-у-у", – написала kutsenkonataliya.