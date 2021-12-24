"Ура, растопырка снова с нами!", "Свяжите ей ноги". Волочкова в секси-образе села на шпагат

Балерина надела облегающий костюм с принтом под рептилию, засветив грудь в огромном декольте.

"Друзья мои! Как много счастья дает нам красота танца, но и как много забирает… Балет – чудо, позволившее мне раскрыться и стать собой… Балет подарил мне море эмоций, счастья, зрительской благодарности, а все это так вдохновляет!" – написала она.

Волочкова добавила, что балет – это еще и нервы, волнения, и великий труд.

"Это стертые подошвы, сбитые в кровь пальцы. Это больные спина и суставы в очень-очень раннем возрасте", – подчеркнула она.

На фото Волочкова запечатлена с пристегнутым к ноге аппаратом магнитотерапии, снимающим острую боль.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Анастасия Волочкова (@volochkova_art)

"Ура, растопырка снова с нами!" – прокомментировала подписчица lysya_lav17.

"Кто-нибудь, свяжите ей уже ноги", – написала chetanlyeecia.