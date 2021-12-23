Бульвар Шоубиз
 
23 декабря, 2021
 
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"Идти до самого конца, до мошонки", "Это и есть ваша любимая страна Россия". Волочкова заявила о компромате на Большой театр

Волочкова: Я до конца пойду за правду!
Волочкова: Я до конца пойду за правду! 
Фото: volochkova_art / Instagram

45-летняя российская балерина Анастасия Волочкова 22 декабря в Instagram заявила, что в Большом театре подделывали ее документы.

"Прокуратура и Полиция, проведя проверку в Большом, доказала, что администрация театра подделывала мои документы и подписи! На что юрист Большого сказал: "А что такого? Ну, два документа подделали, и что?" Как вам?! Это уголовная ответственность. И я не могу пенсию получить в любимой мною стране Россия, которой я верой и правдой прослужила своим творчеством и служу, объединяя детей музыкой и танцем, и своим именем", – отметила она.

Волочкова заявила, что в Большом театре уклонялись от налогов и взносов в Пенсионный фонд.

"Сейчас скажу одно. Я до конца пойду за правду! Мои адвокаты Евгений Корчаго и Тимур Баязитов со мной. Но главное для меня – не столь победа в суде, сколько донести до общественности правду того, что сегодня происходит в этой погрязшей в беспределе и лжи структуре", – написала балерина.

"Вот до него и надо идти, до конца, прям до самого, до мошонки!" – прокомментировала подписчица nataliaslobozhaninov.

"Так вот это и есть ваша любимая страна Россия", – отметила looovelooveloove.

Контекст:

20 января 2021 года Волочковой исполнилось 45 лет. Она заслуженная артистка РФ (2002). Карьеру балерины начинала в Мариинском театре в 1994 году, затем с 1998-го по 2003 год работала в Большом театре, откуда ее уволили.

Исключение Волочковой из Большого театра стало причиной судебной тяжбы, которая длится до сих пор. Балерина заявляла, что бизнесмен Сулейман Керимов способствовал ее увольнению из мести за прекращение романтических отношений. Причиной увольнения Волочковой из Большого театра стали якобы несоответствие требованиям физической формы балерины и невозможность подобрать ей партнера.

В последнее время Волочкова часто делится откровенными снимками, а также демонстрирует умение садиться на шпагат. В августе 2021 года соседи сняли Волочкову во время справления нужды на улице под елкой.

Теги: Россия, налоги, полиция, пенсии, Пенсионный фонд, Анастасия Волочкова, карьера, документы, компромат, пенсия, Большой театр, адвокат, балерина, шпагат, творчество
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