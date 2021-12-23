"Идти до самого конца, до мошонки", "Это и есть ваша любимая страна Россия". Волочкова заявила о компромате на Большой театр

"Прокуратура и Полиция, проведя проверку в Большом, доказала, что администрация театра подделывала мои документы и подписи! На что юрист Большого сказал: "А что такого? Ну, два документа подделали, и что?" Как вам?! Это уголовная ответственность. И я не могу пенсию получить в любимой мною стране Россия, которой я верой и правдой прослужила своим творчеством и служу, объединяя детей музыкой и танцем, и своим именем", – отметила она.

Волочкова заявила, что в Большом театре уклонялись от налогов и взносов в Пенсионный фонд.

"Сейчас скажу одно. Я до конца пойду за правду! Мои адвокаты Евгений Корчаго и Тимур Баязитов со мной. Но главное для меня – не столь победа в суде, сколько донести до общественности правду того, что сегодня происходит в этой погрязшей в беспределе и лжи структуре", – написала балерина.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Анастасия Волочкова (@volochkova_art)

"Вот до него и надо идти, до конца, прям до самого, до мошонки!" – прокомментировала подписчица nataliaslobozhaninov.

"Так вот это и есть ваша любимая страна Россия", – отметила looovelooveloove.