"Секс. Вот истинное наслаждение". Актриса студии "Квартал 95" Сопонару надела платье, сильно облегающее грудь

Актриса выбрала модель с корсетом, сильно облегающим грудь, и пышной юбкой.
"Это я смотрю в светлое будущее и молю Бога, чтобы у всех девочек в новогоднюю ночь было платье от Марины Журавель", – написала она.
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"Секс. Вот истинное наслаждение! Хороша и фигурка, и душа", – прокомментировал подписчик andreevoleg355.
Ирина Сопонару родилась 22 октября 1986 года в Черновцах.
Она участвовала в комедийных проектах "Країна У", "Однажды под Полтавой", "Лига смеха", "Игры приколов". Является актрисой проекта студии "Квартал 95" – "Женского квартала". Это развлекательный телепроект, который выходит на "1+1". Представляет собой концертное юмористическое и музыкальное шоу с участием 14 актрис оригинального жанра.