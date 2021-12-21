"Секс. Вот истинное наслаждение". Актриса студии "Квартал 95" Сопонару надела платье, сильно облегающее грудь

Актриса выбрала модель с корсетом, сильно облегающим грудь, и пышной юбкой.

"Это я смотрю в светлое будущее и молю Бога, чтобы у всех девочек в новогоднюю ночь было платье от Марины Журавель", – написала она.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Irina Soponaru (@irinasoponaru)

"Секс. Вот истинное наслаждение! Хороша и фигурка, и душа", – прокомментировал подписчик andreevoleg355.