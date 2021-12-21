"Какие шикарные мячики". Экс-участница "ВИА Гры" Котова показала голую грудь

Она отметила, что попала в рейтинг самых сексуальных женщин России от журнала Maxim – заняла девятое место.
"Благодарю каждого, кто продолжает поддерживать и голосовать столько лет, даже когда я не информирую здесь, и когда уже давно в пижаме появляюсь чаще, чем в белье. Благодарю за вашу любовь и постоянство, за активность и интерес ко мне и моему творчеству!", – написала она.
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"Татьяна, да вы самая секасная и без журналов!" – заявил подписчик _trueonlytrue_.
"Какие шикарные мячики", – отметил marfeyterran.
Котова выступала в "ВИА Гре" с марта 2008 года по апрель 2010-го, заменив в группе певицу Веру Брежневу. В тот период вместе с Котовой в состав группы входили Альбина Джанабаева и Меседа Багаудинова. По словам Котовой, она покинула коллектив, устав от стычек с Джанабаевой, которая приревновала ее к своему теперь уже супругу, а тогда младшему брату продюсера группы Константина Меладзе – российскому певцу Валерию Меладзе.
После ухода из "ВИА Гры" Котова начала сольную карьеру.
Первое место в рейтинге, о котором написала Котова, заняла российская актриса Любовь Новикова-Аксенова.