"Какие шикарные мячики". Экс-участница "ВИА Гры" Котова показала голую грудь

Она отметила, что попала в рейтинг самых сексуальных женщин России от журнала Maxim – заняла девятое место.

"Благодарю каждого, кто продолжает поддерживать и голосовать столько лет, даже когда я не информирую здесь, и когда уже давно в пижаме появляюсь чаще, чем в белье. Благодарю за вашу любовь и постоянство, за активность и интерес ко мне и моему творчеству!", – написала она.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от ТАТЬЯНА КОТОВА (@kottova)

"Татьяна, да вы самая секасная и без журналов!" – заявил подписчик _trueonlytrue_.

"Какие шикарные мячики", – отметил marfeyterran.