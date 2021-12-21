Жена продюсера студии "Квартал 95" Саливанчук показала оголенную спину и декольте

Саливанчук позировала в платье с высоким разрезом, оголенной спиной и декольте.

"Одно из важнейших умений счастливого человека – это способность благодарить! Себя, близких, случайных прохожих, обстоятельства, судьбу, мир. За каждую мелочь, за каждый вздох и даже за плохое", – написала она.

Саливанчук предложила вести дневник благодарностей, куда нужно записывать минимум три благодарности себе за прошедший день и минимум три благодарности другим людям, обстоятельствам или богу.

Актриса также призвала играть в "Игру Поллианны”.

"Поллианна – это маленькая девочка, которая однажды придумала игру. Суть ее была в том, чтобы всегда и везде радоваться и благодарить, несмотря ни на что. Так, на Рождество вместо куклы, которую Поллианна желала, она получила… костыли. (...) Поллианна так сильно была рада, что удивлялись даже ее воспитатели. На вопрос, чему же девочка так радуется, это же не кукла, а костыли, Поллианна ответила: "Ну как же тут не радоваться, они же мне не нужны! И я так благодарна богу за это!" – написала она.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Саливанчук Анна (@salivanchuk.anna)