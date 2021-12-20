"Я призываю наслаждаться каждым мгновением". Жена продюсера студии "Квартал 95" снялась в сексуальном корсете

"Не откладывайте жизнь. Есть ли у вас вещи на "особый случай"? Красивый сервиз, который достаете максимум раз в год? Наряд, который ждет своего звездного часа? Или, может, комплект сексуального белья, который пылится в шкафу и ждет особого случая?" – написала она.

Саливанчук предположила, что этот "особый случай" может так и не наступить.

"Помните! Самый идеальный момент – сейчас!" – заявила актриса.

Она акцентировала внимание, что не призывает жить одним днем.

"Я призываю наслаждаться каждым мгновением", – завершила Саливанчук.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Саливанчук Анна (@salivanchuk.anna)