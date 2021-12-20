"Я призываю наслаждаться каждым мгновением". Жена продюсера студии "Квартал 95" снялась в сексуальном корсете

"Не откладывайте жизнь. Есть ли у вас вещи на "особый случай"? Красивый сервиз, который достаете максимум раз в год? Наряд, который ждет своего звездного часа? Или, может, комплект сексуального белья, который пылится в шкафу и ждет особого случая?" – написала она.
Саливанчук предположила, что этот "особый случай" может так и не наступить.
"Помните! Самый идеальный момент – сейчас!" – заявила актриса.
Она акцентировала внимание, что не призывает жить одним днем.
"Я призываю наслаждаться каждым мгновением", – завершила Саливанчук.
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Анна Саливанчук замужем за продюсером студии "Квартал 95" Александром Божковым с 2015 года. В том же году у пары родился сын Глеб, а 1 сентября 2020-го – второй сын Никита.
Наиболее известные проекты с участием Саливанчук – фильм "Свингеры" и сериал "Однажды под Полтавой". Это украинский ситком. Премьера состоялась 28 октября 2014 года. Всего вышло 14 сезонов сериала.