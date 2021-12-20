"Эротичная очень". Актриса студии "Квартал 95" Сопонару развела ноги рядом с мужчиной

"Partner in crime", – написала она. Это устоявшееся выражение означает "сообщник".

На фото Сопонару запечатлена в черных плотных колготках и желтой юбке. Она позировала, разведя согнутые ноги и прислонившись к сидящему рядом Купецкому.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Irina Soponaru (@irinasoponaru)

"Эротичная очень", – прокомментировал подписчик andreevoleg355.