"Эротичная очень". Актриса студии "Квартал 95" Сопонару развела ноги рядом с мужчиной

"Partner in crime", – написала она. Это устоявшееся выражение означает "сообщник".
На фото Сопонару запечатлена в черных плотных колготках и желтой юбке. Она позировала, разведя согнутые ноги и прислонившись к сидящему рядом Купецкому.
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"Эротичная очень", – прокомментировал подписчик andreevoleg355.
Ирина Сопонару родилась 22 октября 1986 года в Черновцах.
Она участвовала в комедийных проектах "Країна У", "Однажды под Полтавой", "Лига смеха", "Игры приколов". Является актрисой проекта студии "Квартал 95" – "Женского квартала". Это развлекательный телепроект, который выходит на "1+1". Представляет собой концертное юмористическое и музыкальное шоу с участием 14 актрис оригинального жанра.