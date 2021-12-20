Бульвар Шоубиз
 
20 декабря, 2021
 
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"Эротичная очень". Актриса студии "Квартал 95" Сопонару развела ноги рядом с мужчиной

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Сопонару показала своего "сообщника"
Сопонару показала своего "сообщника"
Фото: irinasoponaru / Instagram

Актриса студии "Квартал 95" Ирина Сопонару в Instagram 19 декабря опубликовала совместное фото с хореографом Дмитрием Купецким.

"Partner in crime", – написала она. Это устоявшееся выражение означает "сообщник".

На фото Сопонару запечатлена в черных плотных колготках и желтой юбке. Она позировала, разведя согнутые ноги и прислонившись к сидящему рядом Купецкому.

"Эротичная очень", – прокомментировал подписчик andreevoleg355.

Контекст:

Ирина Сопонару родилась 22 октября 1986 года в Черновцах.

Она участвовала в комедийных проектах "Країна У", "Однажды под Полтавой", "Лига смеха", "Игры приколов". Является актрисой проекта студии "Квартал 95" – "Женского квартала". Это развлекательный телепроект, который выходит на "1+1". Представляет собой концертное юмористическое и музыкальное шоу с участием 14 актрис оригинального жанра.

Теги: студия Квартал 95, актриса, фото, хореограф, мужчины, Ирина Сопонару, Лига смеха, ноги
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