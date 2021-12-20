"Смахивает на Бейонсе", "Лопес", "Похожа на простую тетку". Ани Лорак вышла на сцену в откровенном боди

Ани Лорак: Спасибо, Минск! Забираю ваше тепло с собой Фото: anilorak / Instagram

"Спасибо, Минск! Сумасшедший невероятный теплый вечер. Забираю ваше тепло с собой. И жду наших новых встреч", – написала она.

Певица запечатлена в откровенном образе: серебристом боди с бахромой. Еще на одном снимке она в лохматой шубе.

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"Со стороны на Бейонсе смахивает", – заметила подписчица larina_dumaet.

"Дженнифер Лопес", – отметила sunlightlove2020.

"Как много поющих трусов", –- прокомментировала angelinapa7347.

"Как похожа на простую тетку, типа соседку", – написала 9118larisa.