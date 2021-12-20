Бульвар Шоубиз
 
20 декабря, 2021
 
Новости

"Смахивает на Бейонсе", "Лопес", "Похожа на простую тетку". Ани Лорак вышла на сцену в откровенном боди

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Ани Лорак: Спасибо, Минск! Забираю ваше тепло с собой
Ани Лорак: Спасибо, Минск! Забираю ваше тепло с собой
Фото: anilorak / Instagram

Строящая карьеру в РФ 43-летняя украинская певица Ани Лорак 19 декабря на своей странице в Instagram опубликовала снимки, сделанные во время концерта в Минске.

"Спасибо, Минск! Сумасшедший невероятный теплый вечер. Забираю ваше тепло с собой. И жду наших новых встреч", – написала она.

Певица запечатлена в откровенном образе: серебристом боди с бахромой. Еще на одном снимке она в лохматой шубе.

"Со стороны на Бейонсе смахивает", – заметила подписчица larina_dumaet.

"Дженнифер Лопес", – отметила sunlightlove2020.

"Как много поющих трусов", –- прокомментировала angelinapa7347.

"Как похожа на простую тетку, типа соседку", – написала 9118larisa.

Контекст:

Ани Лорак (Каролина Куек) родилась в 1978 году в городе Кицмань Черновицкой области. 28 сентября ей исполнилось 43 года.

Певица представляла Украину на конкурсе "Евровидение 2008" с песней Shady Lady и заняла второе место. В 2008 году Лорак получила звание народной артистки Украины. С 2014 года певица живет и работает в России.

В дискографии Ани Лорак 13 студийных альбомов. Последний на данный момент альбом "Я жива" певица выпустила 12 ноября 2021 года. Ани Лорак с 2014 года живет и выступает в России, получает местные музыкальные премии.

Концерт Ани Лорак в Минске состоялся 16 декабря.

Теги: концерт, Ани Лорак, Дженнифер Лопес, Бейонсе, певица
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 
 
 
ПУБЛИКАЦИИ
все публикации
Почему пожилым людям в Украине нужно вакцинироваться от COVID-19 и как это сделать
Почему пожилым людям в Украине нужно вакцинироваться от COVID-19 и как это сделать Актуально
  Елизавета ІІ спускала на воду, Зеленский менял название. Что известно о первом украинском ледоколе "Ноосфера", который готовятся отправить в Антарктиду
  Елизавета ІІ спускала на воду, Зеленский менял название. Что известно о первом украинском ледоколе "Ноосфера", который готовятся отправить в Антарктиду
Алина ГРЕЧАНАЯ
  "Зеленскому Запад сейчас на стол поставил Минские соглашения. "Выполняй". А как он будет их выполнять? Это харакири". Полный текст интервью Богдана Гордону
  "Зеленскому Запад сейчас на стол поставил Минские соглашения. "Выполняй". А как он будет их выполнять? Это харакири". Полный текст интервью Богдана Гордону
Дмитрий ГОРДОН
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Замуж как можно скорее". 49-летний Олег Ляшко покатал на санках переодетую Снегурочкой 19-летнюю дочь
"Замуж как можно скорее". 49-летний Олег Ляшко покатал на санках переодетую Снегурочкой 19-летнюю дочь
"Сексуальная бомба". Рианна показала голую грудь
"Сексуальная бомба". Рианна показала голую грудь
"Смахивает на Бейонсе", "Лопес", "Похожа на простую тетку". Ани Лорак вышла на сцену в откровенном боди
"Смахивает на Бейонсе", "Лопес", "Похожа на простую тетку". Ани Лорак вышла на сцену в откровенном боди
"Классная, обворожительная, стильная!" Никитюк показала, что нашла под подушкой в День Святого Николая
"Классная, обворожительная, стильная!" Никитюк показала, что нашла под подушкой в День Святого Николая
"Не ссать!" Волочкову попросили не испражняться под новогоднюю елку
"Не ссать!" Волочкову попросили не испражняться под новогоднюю елку
"Невероятная". Звезда "Великолепного века" Узерли показала, как выглядит в классическом костюме и в бриллиантах
"Невероятная". Звезда "Великолепного века" Узерли показала, как выглядит в классическом костюме и в бриллиантах
"Шикарный костюм!" Мейхер показала фигуру в полупрозрачной одежде собственного дизайна
"Шикарный костюм!" Мейхер показала фигуру в полупрозрачной одежде собственного дизайна
  Жульен с курицей и грибами. Секрет приготовления классического французского блюда
  Жульен с курицей и грибами. Секрет приготовления классического французского блюда
"Вау!", "Очень горячая штучка". Настя Каменских показала фигуру в мини-юбке и ботфортах
"Вау!", "Очень горячая штучка". Настя Каменских показала фигуру в мини-юбке и ботфортах
"Мистер Биг – это же наша молодость". Теона Контридзе рассказала, как пережила потерю героя "Секса в большом городе"
"Мистер Биг – это же наша молодость". Теона Контридзе рассказала, как пережила потерю героя "Секса в большом городе"
"Как дива", "Красавица". Жена продюсера студии "Квартал 95" Саливанчук оголила плечи и ноги в новогоднем секси-образе
"Как дива", "Красавица". Жена продюсера студии "Квартал 95" Саливанчук оголила плечи и ноги в новогоднем секси-образе
Дуэйн (Скала) Джонсон позволил дочери разрисовать ему лицо фломастерами в день ее рождения
Дуэйн (Скала) Джонсон позволил дочери разрисовать ему лицо фломастерами в день ее рождения
"Все плохие девочки надевают платья принцесс". Цибульская засветила декольте в роскошном наряде
"Все плохие девочки надевают платья принцесс". Цибульская засветила декольте в роскошном наряде
"Самый крутой подарок", "Мимими". Астафьева показала, что нашла в постели в День святого Николая
"Самый крутой подарок", "Мимими". Астафьева показала, что нашла в постели в День святого Николая
"Ух, какие сисяндры". Блогер с увеличенными скулами Покрещук показала фигуру в бикини
"Ух, какие сисяндры". Блогер с увеличенными скулами Покрещук показала фигуру в бикини
Сара Джессика Паркер призналась, какой секрет хранила во время продолжения съемок "Секса в большом городе"
Сара Джессика Паркер призналась, какой секрет хранила во время продолжения съемок "Секса в большом городе"
 

Популярно в Бульваре

 
все публикации
 

Новости

 
все публикации
 

Видео

 
все видео
 
 
 
Больше материалов
 
Dmitriy Gordon
 
Бульвар Гордона
 
ГОРДОН
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2021. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Персона", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS