"Сексуальная бомба". Рианна показала голую грудь

Центральная часть груди певицы прикрыта болеро, имитирующим ленту с патронами. Образ она дополнила черными шортами и шлемом с ушами Микки Мауса.

"Ты никогда не старый для игры", – говорится в подписи к снимку.

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''Вау! Прекрасная, великолепная мадам секс. Дорогая Рианна", – прокомментировал подписчик sule.yman4515.

"Сексуальная бомба!" – заявил costelbarbu345.

Контекст:

Рианна родилась в 1988 году на Барбадосе. В 16 лет переехала в США, а в 2005-м дебютировала с композицией Music of the Sun.

В дискографии исполнительницы восемь студийных альбомов.

4 августа 2021 года американский Forbes сообщил, что Рианна официально стала миллиардершей – ее состояние оценивается в $1,7 млрд.