"Сексуальная лиса". Рианна перед камерой "поездила" молниями на бюстгальтере по центру грудей

Певица выбрала модель с вертикальными молниями на груди. Рианна эротично потянула вверх молнию на одной груди, затем – на второй.
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"Вау, детка, ты такая сексуальная", – прокомментировал подписчик iacobnicu150.
"Сексуальная лиса", – написал talmadgepinkston.
Рианна родилась в 1988 году на Барбадосе. В 16 лет переехала в США, а в 2005 году дебютировала с композицией Music of the Sun.
В дискографии исполнительницы восемь студийных альбомов.
4 августа 2021 года американский Forbes сообщил, что Рианна официально стала миллиардершей – ее состояние оценивается в $1,7 млрд.