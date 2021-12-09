"Мягкое порно", "Сладкий пирожок". Рианна показала голую пятую точку

Певица выбрала комплект белья, состоящий из корсета и трусов-стрингов с тонкими полосами на ягодицах. Образ она дополнила чулками.

Рианна позировала полулежа, повернувшись пятой точкой к объективу.

"Слишком. Мягкое порно", – отметил подписчик jahjah777razillionaire.

"Сладкий пирожок", – написал john_best01.

Контекст:

Рианна родилась в 1988 году на Барбадосе. В 16 лет переехала в США, а в 2005 году дебютировала с композицией Music of the Sun.

В дискографии исполнительницы восемь студийных альбомов.

4 августа 2021 года американский Forbes сообщил, что Рианна официально стала миллиардершей – ее состояние оценивается в $1,7 млрд.