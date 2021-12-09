"Несколько раз смотрела, кто это. Неужели Кравец?" В сети не узнали сменившую имидж актрису студии "Квартал 95"

В ролике вместе с Потапом снялись украинская певица Оля Полякова и актриса студии "Квартал 95" Елена Кравец, засветившая новую короткую стрижку.

Подписчики не узнали на видео Кравец.

"О-о-о, Кравец очень похожа сейчас на [российскую певицу Анжелику] Варум", – заявила katiusha_cherkago.

"Я несколько раз смотрела, кто это. Неужели Кравец?" – спросила veselka_vi.

"Я подумала, что это Варум, а не Кравец", – призналась tryfanova020486.

Контекст:

Елена Кравец (до замужества – Маляшенко) родилась 1 января 1977 года в городе Кривой Рог. С 2000 года является актрисой студии "Квартал 95".

Актриса замужем за Сергеем Кравцом. Раньше он был исполнительным продюсером студии "Квартал 95", а сейчас является продюсером ShootGroup Production. Пара поженилась в 2002 году, воспитывает троих детей: дочь Марию (2003) и двойняшек Ивана и Екатерину (2016).

Потап родился 8 мая 1981 года в Киеве. с 2006-го по 2017 год вместе с Настей Каменских выступал в дуэте "Потап и Настя". В конце 2017-го они сообщили о прекращении деятельности группы. А 23 мая 2019 года сыграли свадьбу. Потап является фронтменом и продюсером группы Mozgi.

Оля Полякова родилась 17 января 1984 года в Виннице. В ее дискографии три альбома: "Приходи ко мне" (2008), "Шлепали шлепки" (2017) и "Королева ночи" (2019).



У певицы есть две дочери: Маша (2005) и Алиса (2011). Отец детей Поляковой – ее супруг, бизнесмен Вадим.