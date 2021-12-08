Бульвар Шоубиз
 
08 декабря, 2021
 
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"Вау! Отличные фото". Maruv крупным планом показала голые ягодицы

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Maruv показала горячие фото
Maruv показала горячие фото
Фото: MARUV / Facebook

Выступающая в РФ украинская певица Maruv 8 декабря опубликовала в Facebook подборку бэкстейдж-снимков со съемок клипа на трек By Your Side.

Певица запечатлена танцующей с хореографом Виталием Загоруйко. Она показала формы в красном боди с трусами, обнажающими ягодицы.

https://www.facebook.com/MaruvOfficial/posts/443374850489420

"Отличные фото. Вау!" – прокомментировал подписчик Hasmik Vardanyan.

Контекст:

Maruv (настоящее имя певицы – Анна Корсун) родилась в Павлограде Днепропетровской области 15 февраля 1991 года. В 2019 году певица стала победительницей украинского нацотбора на "Евровидение", однако отказалась от поездки, заявив, что не готова выступать "с лозунгами, превращая пребывание на "Евровидении" в промоакции политиков".

Maruv живет в Украине, но часто выступает в России. У нее заключен контракт с Warner Music Russia. В 2018 году российская премия ZD Awards назвала Maruv "прорывом года". В июле 2020 года певица зарегистрировалась на российской платформе шведского стримингового музыкального сервиса Spotify. Была судьей шоу "Суперстар!" на российском канале НТВ.

Maruv принимала участие в шоу "Танцы со звездами" на "1+1" в 2019 году. Ее партнером был Jay. Загоруйко также участвовал в этом шоу, но в 2017 году. Он танцевал с психологом Натальей Холоденко.

Клип на трек By Your Side можно посмотреть здесь.

Теги: шоу, певица, фото, Танцы со звездами, хореограф, Maruv, бэкстейдж, Анна Корсун, ягодицы
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