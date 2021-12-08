"Шикарная мадам". Loboda засветила соски во время секси-дефиле

Исполнительница прошлась перед камерой, засветив соски под облегающей тело тканью, а в финале видео игриво прикрылась полами халата.

"Занесло любовь мою сильную". Тебе понравился припев моего нового сингла?" – спросила она. Певица отметила, что премьера песни запланирована на 10 декабря.

"Шикарная мадам", – отметил подписчик hutkouskidv.

Контекст:

Loboda (Светлана Лобода) родилась в 1982 году в Киеве. Весной 2004 года она стала солисткой трио "ВИА Гра". В сентябре того же года певица покинула группу и начала сольную карьеру. В 2013 году она получила звание заслуженной артистки Украины.

Певица жила в РФ, а 6 августа заявила, что два года назад приобрела дом в Европе.