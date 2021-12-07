  "Нельзя бокал шампанского выпить!" Волочкова не смогла купить алкоголь в буфете Большого театра. Видео

Ролики собрали в одном видео на YouTube-канале "Взрыв mozgov".

Балерина раскритиковала ремонт в театре. "В гараже моего дома пол выложен гораздо качественнее", – отметила она.

Также Волочкова посетила буфет, где не смогла купить себе алкоголь, поскольку там принимали только наличные средства.

"Большой театр называется. По безналу нельзя оплатить... Надо с собой чемодан денег приносить? Нельзя бокал шампанского выпить!" – возмутилась она.

Балерина пообщалась с одной из работниц театра. Та в разговоре поделилась с балериной воспоминаниями. А Волочкова отметила, что в театре многое изменилось.

"Главное, что вы не изменились как люди, те, кто остаются "человеками" настоящими!" – заключила она.

ВИДЕО

Видео: Взрыв mozgov / YouTube