  "Нельзя бокал шампанского выпить!" Волочкова не смогла купить алкоголь в буфете Большого театра. Видео

Ролики собрали в одном видео на YouTube-канале "Взрыв mozgov".
Балерина раскритиковала ремонт в театре. "В гараже моего дома пол выложен гораздо качественнее", – отметила она.
Также Волочкова посетила буфет, где не смогла купить себе алкоголь, поскольку там принимали только наличные средства.
"Большой театр называется. По безналу нельзя оплатить... Надо с собой чемодан денег приносить? Нельзя бокал шампанского выпить!" – возмутилась она.
Балерина пообщалась с одной из работниц театра. Та в разговоре поделилась с балериной воспоминаниями. А Волочкова отметила, что в театре многое изменилось.
"Главное, что вы не изменились как люди, те, кто остаются "человеками" настоящими!" – заключила она.
20 января 2021 года Волочковой исполнилось 45 лет. Она заслуженная артистка РФ (2002).
Карьеру балерины начинала в Мариинском театре в 1994 году, затем с 1998-го по 2003 год работала в Большом театре, откуда ее уволили.
Исключение Волочковой из Большого театра стало причиной судебной тяжбы, которая длится до сих пор. Балерина заявляла, что бизнесмен Сулейман Керимов способствовал ее увольнению из мести за прекращение романтических отношений. Причиной увольнения Волочковой из Большого театра стали якобы несоответствие требованиям физической формы балерины и невозможность подобрать ей партнера.
В последнее время Волочкова часто делится откровенными снимками, а также демонстрирует умение садиться на шпагат.