"Искусственные лица", "Зубы, как унитазы, сделали". Королева и Тарзан показали, как выглядят сейчас

"Наши лица с Тарзаном передают особенную атмосферу праздника", – написала она.

"Искусственные лица! Извините", – прокомментировала подписчица irinayasnova.

"Я думала, [певица Надежда] Бабкина с Тарзаном. Зубы, как унитазы, сделали", – написала evgenia_fea.

Контекст:

Наташа Королева (настоящая фамилия – Порывай) родилась 31 мая 1973 года в Киеве. Ей в 2021 году исполнилось 48 лет. В 1989 году певица уехала в Москву. В дискографии певицы 11 альбомов.

Она замужем за стриптизером Тарзаном (Сергей Глушко) с 2003 года. В 2002-м у них родился сын Архип.