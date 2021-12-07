"Такая сексуальная", "Никогда не стареешь". 55-летняя Холли Берри показала тело в платье, сильно облегающем грудь и бедра

Берри: Пришлось рискнуть всем в себе Фото: halleberry / Instagram

"Пришлось рискнуть всем в себе", – написала она.

Берри отметила в посте певицу Cardi B и сопроводила его хештегом Bet It. Это название саундтрека "В синяках", в котором Берри исполнила главную роль.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Halle Berry (@halleberry)

"Такая сексуальная", – заявил подписчик benfoster87.

"Люблю тебя. Ты никогда не стареешь", – написал garyev0.