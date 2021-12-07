Бульвар Шоубиз
 
07 декабря, 2021
 
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"Такая сексуальная", "Никогда не стареешь". 55-летняя Холли Берри показала тело в платье, сильно облегающем грудь и бедра

Берри: Пришлось рискнуть всем в себе
Берри: Пришлось рискнуть всем в себе
Фото: halleberry / Instagram

55-летняя голливудская актриса Холли Берри на своей странице в Instagram 6 декабря поделилась снимком, для которого позировала в сильно облегающем красном мини-платье.

"Пришлось рискнуть всем в себе", – написала она.

Берри отметила в посте певицу Cardi B и сопроводила его хештегом Bet It. Это название саундтрека "В синяках", в котором Берри исполнила главную роль.

"Такая сексуальная", – заявил подписчик benfoster87.

"Люблю тебя. Ты никогда не стареешь", – написал garyev0.

Контекст:

Холли Берри родилась 14 августа 1966 года в Кливленде (штат Огайо, США). Она лауреат премий "Оскар", "Золотой глобус", "Эмми".

Наиболее известные фильмы с участием Берри – "Женщина-кошка", "Готика", "Люди Икс".

Фильм "В синяках", о котором шла речь в посте, вышел в 2020 году.

Теги: платье, Холли Берри, женщины, актриса, певица, Cardi B, грудь
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