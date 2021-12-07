"То ли баба, то ли мужик... Не разберу", "Оделась, как бухгалтерия на корпоратив". В сети обсуждают Волочкову в вечернем платье

Волочкова: Перед выходом на сцену Большого театра Фото: volochkova_art / Instagram

"Перед выходом на сцену Большого театра", – написала она. О каком мероприятии шла речь, балерина не уточнила. 6 декабря открытых постановок в театре не было.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Анастасия Волочкова (@volochkova_art)

"То ли баба, то ли мужик... Не разберу", – прокомментировала подписчица millkott.

"Оделась, как бухгалтерия на корпоратив. Найди уже стилиста нормального", – призвала lenassan.

"Прямо светская львица", – написала voropaet.