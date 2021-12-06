"Симпатичная байкерша". Актриса студии "Квартал 95" Сопонару позировала верхом на мопеде

Сопонару сообщила, что в одной из мотошкол Киева освоила мопед.

"Осталось получить права и в следующем году пересесть на мотик. Но это не точно. (...) Чувствую себя крутой", – написала она.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Irina Soponaru (@irinasoponaru)

"И обязательно, чтобы губы вперед были вытянуты", – отметил подписчик r.stropovyy.

"Симпатичная байкерша", – заявил vladimirboremsky.