"Симпатичная байкерша". Актриса студии "Квартал 95" Сопонару позировала верхом на мопеде

Сопонару сообщила, что в одной из мотошкол Киева освоила мопед.
"Осталось получить права и в следующем году пересесть на мотик. Но это не точно. (...) Чувствую себя крутой", – написала она.
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"И обязательно, чтобы губы вперед были вытянуты", – отметил подписчик r.stropovyy.
"Симпатичная байкерша", – заявил vladimirboremsky.
Ирина Сопонару родилась 22 октября 1986 года в Черновцах.
Она участвовала в комедийных проектах "Країна У", "Однажды под Полтавой", "Лига смеха", "Игры приколов". Является актрисой проекта студии "Квартал 95" – "Женского квартала". Это развлекательный телепроект, который выходит на "1+1". Представляет собой концертное юмористическое и музыкальное шоу с участием 14 актрис оригинального жанра.