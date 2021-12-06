"Афродита, которая вышла из пены морской". Лидер Kazka Зарицкая показала тело в купальнике после похудения

Певица запечатлена в белом цельном купальнике.

"Видела, что в Киеве снег. Я тоже очень скоро с ним встречусь. Наслаждаюсь последними днями отдыха, чтобы ворваться в декабрь", – написала она.

Зарицкая отметила, что в декабре состоится презентация нового клипа Kazka, но дату релиза пока не назвала. Также она не указала место отдыха.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от KAZKA (@kazka.band)

"Афродита, которая вышла из пены морской", – прокомментировала подписчица mari.anna_pogorilovskay.