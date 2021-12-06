"Киса-киса, мур-мур-мур".Тина Кароль снялась с кошкой между ног

Тина Кароль: Будь прекрасна и очаруй всех Фото: tina_karol / Instagram

"Ты помнишь, что ты сама себе праздник? Подтверди эту аксиому и в этом новом году!" – написала она.

Тина Кароль позировала в черной одежде: облегающем комбинезоне, черном и белом мини-платьях, а также в босоножках на каблуках.

"Будь прекрасна и очаруй всех, пусть завидуют твоим ножкам!" – написала певица.

Для одного из снимков Тина Кароль позировала с черной кошкой между ног.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Тина Кароль (@tina_karol)

"Киса-киса, мяу-мяу. киса-киса, мур-мур-мур, я тебя люблю и ко всем котам ревную", – прокомментировала пост подписчица barkovatany.

"Это просто кайф", – отметила yana_aprelka.

"Ну точно женщина-кошка. Это вау", – заявила ksen_mtl.