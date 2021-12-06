"Киса-киса, мур-мур-мур".Тина Кароль снялась с кошкой между ног

"Ты помнишь, что ты сама себе праздник? Подтверди эту аксиому и в этом новом году!" – написала она.
Тина Кароль позировала в черной одежде: облегающем комбинезоне, черном и белом мини-платьях, а также в босоножках на каблуках.
"Будь прекрасна и очаруй всех, пусть завидуют твоим ножкам!" – написала певица.
Для одного из снимков Тина Кароль позировала с черной кошкой между ног.
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"Киса-киса, мяу-мяу. киса-киса, мур-мур-мур, я тебя люблю и ко всем котам ревную", – прокомментировала пост подписчица barkovatany.
"Это просто кайф", – отметила yana_aprelka.
"Ну точно женщина-кошка. Это вау", – заявила ksen_mtl.
Тина Кароль родилась 25 января 1985 года. В 2005 году она заняла второе место на конкурсе "Новая волна" и получила специальную премию от певицы Аллы Пугачевой. В 2006 году Тина Кароль представляла Украину на международном конкурсе "Евровидение", где заняла седьмое место. В 2009-м ей присвоили звание заслуженной артистки Украины, в 2017-м – народной.
В дискографии исполнительницы восемь студийных альбомов.