"Чудесная задница". Рианна эротично прогнулась перед камерой, показав пятую точку

Певица запечатлена на сцене во время одного из концертных выступлений.
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"Очень большая мамочка", – прокомментировала фото подписчица emma9keys.
"Чудесная задница", – заявил bernard_asgard.
Рианна родилась в 1988 году на Барбадосе. В 16 лет переехала в США, а в 2005 году дебютировала с композицией Music of the Sun.
В дискографии исполнительницы восемь студийных альбомов.
4 августа 2021 года американский Forbes сообщил, что Рианна официально стала миллиардершей – ее состояние оценивается в $1,7 млрд.