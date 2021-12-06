"Бордовый бутончик розы". Вера Брежнева засветила голое тело

На фото Брежнева засветила голую подмышку и предплечье.

"Помните, что было 26 марта в этом году? Ох, это был незабываемый вечер", – написала она. Певица заявила, что ее следующий сольный концерт в Москве пройдет в тот же день в следующем году.

"Ух, класс! Цветок прям!" – прокомментировал подписчик dima.kistanov.

"Бордовый бутончик розы!" – написал batko881.

Контекст:

Вера Брежнева (настоящая фамилия – Галушка) была участницей группы "ВИА Гра", продюсером которой является ее нынешний супруг Константин Меладзе, в 2003–2007 годах. После ухода из коллектива начала сольную карьеру. В дискографии исполнительницы четыре студийных альбома. Певица проживает и работает в России.

Брежнева – мать двоих детей. Ее старшей дочери Софии 30 марта исполнилось 20 лет. Она родилась в отношениях с украинским бизнесменом Виталием Войченко. Отцом младшей дочери Сары (2009) является украинский бизнесмен Михаил Киперман. Пара развелась в 2012 году после шести лет брака.